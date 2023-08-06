Югорчане взяли автокредиты на 7,9 млрд рублей за первую половину 2023 года

В ХМАО с января по июнь 2023 года было выдано автокредитов на сумму 7,9 млрд рублей. Это на 43,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России с января по июнь текущего года было выдано автокредитов на сумму 499,8 млрд. руб. - на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с первой половиной 2021 года их объем, напротив, немного сократился - на 5,9%, отмечает НБКИ.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в Москве (44,9 млрд. руб.), Московской области (35,4 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (30,6 млрд. руб.), Республике Татарстан (22,9 млрд. руб.) и Краснодарском крае (22,9 млрд. руб.).

«Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась», - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.