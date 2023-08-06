Югра заняла второе место в УрФО по размеру зарплат

Средняя заработная плата в ХМАО за пять месяцев 2023 года выросла на 17 196 руб. и достигла к маю 115,4 тыс. рублей. Это следует из отчета Росстата «Социально-экономическое положение России» с данными за май, пишет РБК.

По уровню зарплат Югра оказалась на втором месте. Лидирует Ямал со средней заработной платой 179,6 тыс. рублей. На третьей строчке разместилась Тюменская область с зарплатой 71,4 тыс. рублей. В Свердловской области средний заработок составил в мае 62,6 тысячи руб., в Челябинской и Курганской областях — 58,3 и 51,6 тысячи руб. соответственно.

Средняя зарплата по России за последний месяц весны составила 72 851 рубль.

Ранее сообщалось, что только 26,3% семей в ХМАО относят себя к среднему классу. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг.