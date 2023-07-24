Югра уступила ЯНАО по количеству семей, относящих себя к среднему классу

26,3% семей в ХМАО относят себя к среднему классу. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг. С таким показателем Югра заняла шестое место в топе. Первые три позиции заняли ЯНАО (39,2%), Чукотка (32,5%), Магаданская область (31,9%).

На четвертом и пятом оказались Москва (30,0%) и Сахалинская область (28,7%).

Отмечается, что средним классом считалась семья, которая может позволить себе покупку автомобиля и квартиры, а также комфортный отпуск каждый год и накопления на случай ЧС.

«Первая десятка в основном состоит из северных регионов, что эксперты объясняют высокими зарплатами при относительно низкой стоимости недвижимости», — считают эксперты.

Последние три места заняли Калмыкия (2,2%), Ингушетия (1,4%), Чечня (1,7%).