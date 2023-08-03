Весь август жители ХМАО могут наблюдать звездопад

Югорчане в течение августа смогут наблюдать за звездопадом Персеиды. Отмечается, что пик метеоритного дождя ожидается с 11 по 13 августа, во время которого видно около 100 падающих звезд в час. Об этом сообщает Московский планетарий.

«Условия наблюдения Персеид в 2023 году – благоприятные: Луна приближается к новолунию и не помешает наблюдению метеоров», – подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Отметим, что для наблюдения специальные приборы не понадобятся, однако лучше следить за звездопадом за городом, вдали от источников света.