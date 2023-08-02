Власти ХМАО озвучили требования к будущим директорам двух региональных департаментов

В ХМАО продолжается отбор кандидатов на должности директоров депкультуры и депспорта. О том, каких людей ждут на этих постах, рассказали в телеграм-канале правительства региона.

«Будущий руководитель должен иметь креативное и стратегическое мышление, а также навыки саморазвития, лидерства, сотрудничества в команде, стрессоустойчивости и многие другие», - пояснили в пресс-службе правительства.

Глав ведомств отберут в несколько этапов. До 7 августа проходит прием заявок с пакетом документов через личный кабинет на портале «Команда Югры». С 16 до 22 августа эксперты и общественность дадут оценку кандидатам. После этого глава округа проведет собеседования с потенциальными руководителями.

Кандидат получит должность, если успешно пройдет все этапы отбора.