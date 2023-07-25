В правительстве Югры рассмотрят кандидатов на должности директоров двух департаментов

В ХМАО начался прием заявок на участие в отборе кандидатов на должности директоров двух правительственных департаментов. Сейчас пустуют кресла глав департамента культуры и департамента физической культуры и спорта.

Для участия в конкурсе с 24 июля по 7 августа необходимо направить заявление с пакетом документов через личный кабинет на управленческом портале «Команда Югры». На этом же ресурсе размещены квалификационные требования к соискателям и список необходимых документов.

Сам конкурс пройдет в несколько этапов. Сначала кандидатов проверят на соответствие формальным квалификационным требованиям, а также оценят их личностный и профессиональный потенциал. После этого прошедших отбор кандидатов пригласят на собеседование к губернатору ХМАО, сообщает пресс-центр правительства округа.

Распоряжение об отставке предыдущих директоров департаментов ранее подписала губернатор Наталья Комарова. С 12 июля свою должность покинул директор департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов, с 14 июля — директор департамента культуры Артур Латыпов.