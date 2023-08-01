Спортсмены Сургутского района стали победителями первенства России

Спортсмены Сургутского района завоевали золотые и бронзовые медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-23 лет. Соревнования прошли с 24 по 31 июля в Саранске, сообщает пресс-служба районной администрации.

Мастер спорта России Наталья Ильина завоевала сразу три золотых медали в весовой категории 59 кг - в толчке, в рывке и в сумме двоеборья. Ее результат составил 182 кг.

Мастер спорта России Мурат Абаев в весовой категории 109 кг завоевал две золотые медали в рывке и сумме двоеборья и бронзовую медаль в толчке. Его результат в сумме двоеборья составил 362 кг.

Лана Джатиева заняла 3 место в толчке с результатом 102 кг в весовой категории 64 кг. В сумме двоеборья она заняла 4 место с результатом 180 кг (рывок 78 кг).

«По итогам командного зачета сборная Югры среди юниорок заняла 6 место из 36 субъектов РФ, сборная Югры среди юниоров также 6 место из 46 субъектов РФ», - сообщил начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Альберт Кириллов.

Всего в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов со всей страны.