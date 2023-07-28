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Санврачи назвали водоемы Югры, где купаться безопасно

Четыре водоема в Югре признаны безопасными для плавания

Санврачи назвали водоемы Югры, где купаться безопасно
Фото: ru.freepik.com

Роспотребнадзор ХМАО после проведения исследований обнародовал список мест, где разрешено купаться. Согласно опубликованной информации, безопасными являются следующие водоемы:

  • пляж на озере Нешинелор в Белоярске;
  • озеро Окунево в районе детского лагеря «Окуневские зори» в Советском районе;
  • пляж на реке Аган в Радужном;
  • пляж в сельском поселении Салым в районе улиц 55 лет Победы и Мира в Нефтеюганском районе.

Напомним, что ранее МЧС ХМАО заявляли, что чаще всего трагедии происходят во время плавания в неподготовленных водоемах в позднее время суток. За купание в запрещенных местах полагается штраф. Так, например, в Сургуте с начала сезона составлено 25 протоколов об административном нарушении.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 483, комментариев: 0
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