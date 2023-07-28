Четыре водоема в Югре признаны безопасными для плавания

Роспотребнадзор ХМАО после проведения исследований обнародовал список мест, где разрешено купаться. Согласно опубликованной информации, безопасными являются следующие водоемы:

пляж на озере Нешинелор в Белоярске;

озеро Окунево в районе детского лагеря «Окуневские зори» в Советском районе;

пляж на реке Аган в Радужном;

пляж в сельском поселении Салым в районе улиц 55 лет Победы и Мира в Нефтеюганском районе.

Напомним, что ранее МЧС ХМАО заявляли, что чаще всего трагедии происходят во время плавания в неподготовленных водоемах в позднее время суток. За купание в запрещенных местах полагается штраф. Так, например, в Сургуте с начала сезона составлено 25 протоколов об административном нарушении.