Югра стала федеральной площадкой по обсуждению импортозамещения в нефтегазовой отрасли

Сургут в очередной раз стал площадкой для события федерального уровня. В город с рабочей поездкой посетил заместитель председателя правительства России и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он провел заседание координационного совета по промышленности, центральной темой которого стали машиностроение и импортозамещение в нефтегазовой отрасли. Для этого в Сургут также приехали замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Наталья Комарова, профильные министры и руководители департаментов промышленности из регионов и крупных компаний.

Возможности Югры для широкой аудитории презентовала глава региона. «Каждая двадцатая тонна нефти, добываемая в мире – югорская. Крупнейшие предприятия добывающей и газоперерабатывающей промышленности формируют экономику региона. На фоне изменяющихся технологических характеристик сформирован запрос на опережающее создание, внедрение инновационных технологий в нефтегазодобыче, переработке», – рассказала Наталья Комарова.

«Правительство России и регионы приняли беспрецедентные меры по стимулированию производства. Для дальнейшего технологического рывка необходимо активизировать работу по внедрению единой системы сертификации и стандартизации на предприятиях нефтегазового сектора, обеспечить поставщиков долгосрочными контрактами для разработки и производства высокотехнологичной продукции, активно внедрять отечественные цифровые решения», – отметил в своем выступлении Владимир Якушев.

УрФО в целом – главный российский макрорегион по углеводородному сырью – в его субъектах добывают 50 процентов нефти и 90 процентов газа. Югра же извлекает 42 процента российской нефти, что равняется пяти процентам общемировой добычи. С начала освоения до 1 января 2023 года из недр региона достали 12,6 млрд тонн нефти. При этом в Югре валовый внутренний продукт составляет 6,4 трлн рублей (итог 2022 года) – это четвертое место в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Правительство Российской Федерации и власти Югры стремятся помочь нефтегазовой отрасли преодолеть зависимость от иностранных технологий и комплектующих. Совсем недавно «большая четверка» международных нефтесервисных компаний – Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford – занимали в целом около 20 процентов российского рынка, а в некоторых типах работ и услуг – более половины. В минувшем году они приостановили (а некоторые – полностью ушли) работу в России, что открыло возможности для местного бизнеса. Уже сейчас фиксируется, что доля российского оборудования выросла с 43 до 62 процентов, и этот тренд будет ключевым для промышленности в целом, и для нефтегазовой отрасли в частности.

С этой целью министерство промышленности и торговли создаст на базе федерального правительства координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. «В его рамках будут собираться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей и заказчиков оборудования, – подчеркнул Денис Мантуров. – Также есть Институт нефтегазовых технологических инициатив, осуществляющий переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации к отечественным. Работа этих органов позволит получать видение развития отрасли, обозначать актуальные задачи, предлагать решения и оптимизировать работу по импортозамещению. Кроме того, планируем активнее вовлекать регионы в эту работу через министров промышленности».

Стоит отметить, что Сургут в некотором смысле подтвердил неофициальный статус «нефтяной столицы», так как на совещание приехали многие представители других городов и регионов. «Нефтегазовые и другого профиля компании могут не знать, какое необходимое им оборудование производят российские предприятия и закупают его за границей, – поделился участник заседания, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский. – Однако есть широкий перечень отечественной продукции. И как раз в рамках совета идет ознакомление с ассортиментом и технологическими возможностями наших предприятий в регионах России. Участники совета посещают местных производителей, у которых могут найти отечественные аналоги, так часто бывает. Поэтому это мероприятие имеет практическое значение, особенно для нефтегазовых регионов».

«Уверена, сегодняшнее заседание позволит выработать системные решения по развитию нефтегазовой отрасли, в том числе по вопросам локализации в Югре производств высокого передела сырья, оборудования и технологий, программного обеспечения для отрасли», – подчеркнула Наталья Комарова.

Но совещание – лишь часть официальной программы. Делегация во главе с высоким гостем отправилась в центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз». Главная компания города давно вкладывала средства в собственные инновационные разработки, а также технологии нефтесервисных компаний, базирующихся в Югре. Денису Мантурову показали, как идет профессиональная подготовка нефтяников на различных участках – промышленном электрооборудовании, бурении, добыче и подготовке нефти, транспортировке газа. Центр политехнического обучения Сургутнефтегаза оснащен передовым оборудованием, которое позволяет сотрудникам отрабатывать все необходимые навыки в «лабораторных» условиях, приближенных к реальным. Руководство компании представило вице-премьеру информацию по актуальным вопросам импортозамещения в нефтегазовой отрасли: от геологоразведочных работ до экологических проектов.

Также высокого гостя познакомили с работой индустриального парка «Югра», базирующегося в Сургуте. Там расположилась презентация всех промышленных предприятий автономного округа. «Несмотря на то, что Ханты-Мансийский автономный округ является, в первую очередь, нефтегазовым регионом, нефтегазовое машиностроение и сопутствующие этому направления обрабатывающей промышленности также активно развиваются, – отметил Денис Мантуров. – На территории Югры действует семь индустриальных парков– четыре находятся в реестре минпромторга России — и еще два создаются, действуют два и создается один промтехнопарк. Это говорит о том, что индустриальное развитие является одним из приоритетов региона».

Многие не знают, но в Югре в рамках программы импортозамещения производятся такие сложные вещи, как установки электроцентробежных насосов для добычи нефти, оборудование для интенсификации нефтяных и газовых скважин методом гидравлического разрыва пласта, криогенные мобильные и стационарные топливозаправочные комплексы сжиженного природного газа, снегоболотоходы с низким антропогенным воздействием на почвенный слой для работы на болотах и арктическом побережье, навесное оборудование для дорожно-строительной техники «Кировец». Разумеется, на них есть спрос. Среди покупателей – нефтегазовые компании России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Египта и Ирака.

Глава Сургута Андрей Филатов в своем комментарии по итогам визита вице-премьера отметил, что решение о создании координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования важно для нашего города. Одним из столпов технологического суверенитета в сфере ТЭК может выступить научно-технологический центр«ЮНИТИ ПАРК», который строится в нашем городе. Наталья Комарова выступила с инициативой использовать центр в качестве площадки по апробации новых технологий в ТЭК. Сейчас соответствующее постановление находится на подписи у премьер-министра Михаила Мишустина.

При поддержке Администрации Сургута