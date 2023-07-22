В ХМАО за весь период потушили 600 природных возгораний

В Югре бушуют 11 лесных пожаров на площади 3284 га. Они зафиксированы в Белоярском, Кондинском, Мегионском, Нижневартовском, Самаровском и Сургутском лесничестве. Локализованы девять возгораний.

Также огнеборцы тушат ландшафтный пожар в Нижневартовском районе.

«К их ликвидации привлечены порядка 300 работников Авиалесоохраны Югры, Цетроспас-Югория, главного управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 153 ландшафтных пожара, 441 лесной пожар,6 возгораний на землях ООПТ», – сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.