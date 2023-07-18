Гонщику на BMW из Лянтора грозит лишение прав за опасную езду

Полицейские привлекли к ответственности 24-летнего водителя BMW, который гонял по Лянтору с нарушением правил дорожного движения. Найти гонщика помогли соцсети, сообщает пресс-служба ОМВД по Сургутскому району.

Накануне в одной из групп в соцсетях появилось видео, на котором водитель BMW, проезжая перекрестки улиц Магистральная и Эстонских Дорожников в Лянторе, совершал опасные маневры, грубо нарушал ПДД, создавал помехи и подвергал опасности других участников дорожного движения.

Полицейские задержали нарушителя и составили на него сразу 4 административных протокола: за движение по полосе, предназначенной для встречного движения, за управление авто при наличии неисправностей и за неуплату административных штрафов в установленный срок.

«Максимальная санкция данных статей за нарушение правил дорожного движения предусматривает лишение водительских прав на срок до полугода. Данные административные материалы направлены в суд для принятия законного и обоснованного решения», - уточнили в пресс-службе ведомства.