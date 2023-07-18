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​В Югре готовы платить миллион рублей «подъемных» учителям, переезжающим в глубинку

В Югре идет набор на конкурс «Земский учитель»

​В Югре готовы платить миллион рублей «подъемных» учителям, переезжающим в глубинку
Фото pixabay.com

В Югре объявлен дополнительный конкурсный набор учителей, готовых переехать в глубинку и преподавать там, – им будет полагаться единовременная выплата в миллион рублей из окружного бюджета. Такую возможность дает программа «Земский учитель», созданная по поручению президента России, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Правила следующие. Учитель должен быть моложе 56 лет, трудоустроиться нужно в определенную школу на не менее 18 часов преподавания в неделю, переехать нужно не менее чем на расстояние 200 километров от текущего места жительства, а точкой назначения должно быть село, рабочий поселок или поселок городского типа с населением до 50 тысяч человек. В случае если учитель готов включиться в программу, он должен будет взять на себя обязательства проработать в определенной школе не менее пяти лет. В 2023 году при помощи такого механизма было закрыто 16 вакансий преподавателей в школах малых городов и поселений Югры.

Прием документов на этот конкурс продлится с 24 июля по 7 августа, далее до 16 августа комиссия завершит отбор и объявит победителей. Сейчас доступны семь вакансий, которые попадают под программу «Земского учителя»:

1. Березовский район, «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа» — учитель русского языка и литературы;

2. Нижневартовский район, «Варьеганская общеобразовательная школа № 1» — учитель русского языка и литературы;

3. Нефтеюганский район, «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» — учитель русского языка и литературы;

4. Октябрьский район, «Перегребинская средняя общеобразовательная школа» — учитель химии и биологии;

5. Советский район, гимназия г. Советский — учитель начальных классов;

6. Ханты-Мансийский район, «Средняя общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича Ахметшина п. Кирпичный» — педагог-психолог;

7. Ханты-Мансийский район, «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» — педагог-психолог.

Все подробности можно узнать по телефону: 83467360161 (доб. 2553), а также через почту: KerimullovaLN@admhmao.ru.


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