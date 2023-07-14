На территории Югры ожидаются грозы и сильные дожди ночью 15 июля

Ночью, 15 июля, в Югре ожидаются гроза и сильный дождь по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Неблагоприятные погодные явления погоды затронут Нефтеюганский, Сургутский и Кондинский районы, а также Урай, Нефтеюганск и Пыть-Ях.

Из-за дождя и грозы возрастает вероятность несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, предупреждают в МЧС.

В ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться дома. Также, если непогода застала на улице, то не рекомендуется спускаться в подземные переходы и в подвальные помещения для того, чтобы укрыться от стихии.