Бывший глава депкультуры Югры поделился подробностями по делу бывшего директора сургутского драмтеатра

Экс-глава департамента культуры Югры Артур Латыпов высказался по поводу борьбы с коррупцией в подведомственных учреждениях, а также о судьбе Сургутского музыкального-драматического театра. В частности, он упомянул громкое дело бывшего руководителя культурного учреждения Тамары Лычкатой, передают в «Муксун.FM».

«С уверенностью могу сказать, что культура вздохнула свободно, деньги пошли в нужное русло. Цифры не врут. И по залам есть заполняемость, и по внебюджету. На тот момент я не мог говорить публично какие-то вещи. Это бы помешало следствию. В результате, хоть нам говорили, что никто взятку не брал, Лычкатый дал признательные показания. Сознался, что брал взятку, и пошел на сделку со следствием. По Лычкатой тоже возбудили уголовные дела. Они переданы в суд. Понятно, что где-то дела могут затягивать. Но все встало на круги своя», − поделился бывший руководитель ведомства с изданием.

Кроме того, Артур Латыпов отметил, что назначение на пост директора СМДТ Светланы Астраханцевой привело к положительной динамике. «Если раньше, внебюджетные средства у сургутского драмтеатра составляли за год максимум 11 млн рублей. С приходом Светланы Астраханцевой, они уже за шесть месяцев сделали более 20 млн рублей. По году, уверен, у них будет 40-45 млн рублей», − добавил он.

Подробнее о ситуации в Сургутском драматическом театре читайте в специальной рубрике «Лычкатая vs Латыпов».