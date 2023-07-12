Югра заняла шестое место в рейтинге регионов с самым кредитоспособным населением

Югра вошла в десятку регионов России с самым кредитоспособным населением в стране. Это следует из рейтинга Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Центробанка и Росстата, пишут «Известия».

Возглавили тройку лидеров ЯНАО, Москва и Чукотка. В этих регионах проживают россияне, большая часть доходов которых свободна от долговых обязательств. В первую десятку также вошли НАО, Магаданская область, ХМАО, Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург, Иркутская и Мурманская области. Последние два региона поделили 10-ю строчку.

При этом больше всего денег на оплату кредитов от среднемесячной зарплаты по региону сегодня уходит у жителей Архангельской области — 37,67%, Бурятии — 37,3% и Свердловской области — 37,3%, отмечают в ФоРГО.

По оценке экспертов фонда, на начало мая в России не было ни одного субъекта, где после уплаты кредита у граждан оставалась бы сумма меньше прожиточного минимума. Тем не менее уровень закредитованности населения высокий. По данным на 1 мая, 43,3 млн граждан имели задолженность перед банками, уточнили в ЦБ РФ.