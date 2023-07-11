Три природных и 21 лесной пожар действуют на территории ХМАО

На территории Югры, по данным на утро 11 июля, действует 21 лесной пожар на общей площади 9,4 тыс. га. Из них в Белоярском лесничестве - 7 пожаров, Березовском - 5, Кондинском и Самаровском - по 3, Октябрьском, Советском и Сургутском лесничествах - по 1.

Также в ХМАО проводятся работы по тушению 3 ландшафтных пожаров на площади 416 га. Из них 2 пожара зарегистрировано в Березовском районе и 1 - в Ханты-Мансийском, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

За минувшие сутки в Югре потушили 10 лесных пожаров на площади 570 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 145 ландшафтных пожаров, 345 лесных пожаров и 6 возгораний на землях ООПТ.

С 28 апреля на территории округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.