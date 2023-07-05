В Мегионе проходит прощание с умершим Олегом Дейнекой

В Мегионе прощаются с умершим мэром Олегом Дейнекой. Напомним, что глава города скончался 29 июня после продолжительной болезни, лечение от которой проходил в Израиле.

Церемония прощания проводится в храме Покрова Божьей Матери с 10 утра. В 12:30 прощальный кортеж двинется в сторону кладбища.

СМИ сообщают, что в церкви собралось много людей. Попрощаться пришли коллеги градоначальника, близкие, родственники, а также мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, глава Радужного Наталья Гулина и бывший глава Сургута Вадим Шувалов.