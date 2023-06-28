Огнеборцы тушат два лесных пожара в Югре

На сегодняшний день в Югре тушат один ландшафтный пожар в Нефтеюганском районе и два лесных в Кондинском и Березовском районах. Лесные возгорания силами работников Авиалесоохраны Югры локализованы, сообщают в Телеграм-канале «Депнедра Югры»,

«По состоянию на 09.00, 28 июня, в Югре проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 480 га в Нефтеюганском районе и два лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 217 га: пожар на площади 20 га в Кондинском районе; пожар на площади 197 га в Березовском район», – говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 133 ландшафтных пожара на площади 21765,33 га, 231 лесной – на площади 26309,19 га, а также пять возгораний на землях ООПТ на площади 523,5 га.