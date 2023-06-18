МЧС Югры раскрыли статистику инцидентов на водоемах в 2023 году

С начала купального сезона в ХМАО утонуло семь человек. Причем двое из них – дети. Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Причины из года в год остаются прежними: купание в необорудованном для этого месте и аварии маломерных судов. В то же время специалисты утверждают, что трагических последствий можно было бы избежать, соблюдая минимальные требования безопасности», – говорят в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что правила безопасности из года в год остаются одинаковыми: не стоит оставлять несовершеннолетних без присмотра, купаться в алкогольном опьянении или в незнакомых местах.

Отмечается, что за предыдущие выходные МЧС провели 15 рейдов на местах, где традиционно отдыхают люди. За время обследования территорий от водоемов было удалено 27 детей, находящихся без присмотра взрослых. Специалисты напомнили о правилах безопасности на воде и у воды более чем 300 отдыхающим, раздали памятки.

Напомним, что ранее МЧС Югры признало пять водоемов на территории округа пригодными для купания.