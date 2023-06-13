Пять водоемов ХМАО признали пригодными для купания

В ГУ МЧС по ХМАО назвали пригодные для купания водоемы. Купаться можно только в пяти из 69 озер и рек, проверенных Роспотребнадзором.

В каких местах можно купаться:

берег протоки Каюковская в Лангепасе;

городской пляж на озере Нешинелор в Белоярском;

городской пляж на протоке реки Аган в Радужном;

пляж на озере Могылор в поселке Новоаганск Нижневартовского района;

озеро Окунево в зоне купания детского лагеря «Окуневские зори» в Советском районе.

Еще три пляжа в ХМАО признали пригодными для отдыха, но не для купания:

место отдыха около реки Сайма в Сургуте;

место отдыха около реки Черная в Сургуте;

центр отдыха у воды «Эдем» в Сургуте.