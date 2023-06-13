Пять водоемов ХМАО признали пригодными для купания

В ГУ МЧС по ХМАО назвали пригодные для купания водоемы. Купаться можно только в пяти из 69 озер и рек, проверенных Роспотребнадзором.
В каких местах можно купаться:
берег протоки Каюковская в Лангепасе;
городской пляж на озере Нешинелор в Белоярском;
городской пляж на протоке реки Аган в Радужном;
пляж на озере Могылор в поселке Новоаганск Нижневартовского района;
озеро Окунево в зоне купания детского лагеря «Окуневские зори» в Советском районе.
Еще три пляжа в ХМАО признали пригодными для отдыха, но не для купания:
место отдыха около реки Сайма в Сургуте;
место отдыха около реки Черная в Сургуте;
центр отдыха у воды «Эдем» в Сургуте.