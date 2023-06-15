В Пыть-Яхе двое детей увязли в болоте: их спасли сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД помогли детям, которые тонули в болоте на территории одного из дачных кооперативов Пыть-Яха. Подмогу вызвал восьмилетний мальчик, друзья которого оказались в опасной западне.

В течение нескольких минут госавтоинспекторы прибыли на место происшествия. Полицейские увидели, что двое ребят пытаются помочь друг другу вылезти из болота, а вблизи стоит еще один, поменьше. Как выяснилось позже, друзья шли в гости к одному из них, а путь решили сократить через узкую тропинку, которая вела на соседнюю улицу. Мальчики не учли, что после дождей ее сильно размыло. Пытаясь перепрыгнуть лужу, один из детей поскользнулся и провалился в болото. Второй, пытаясь его спасти, но также увяз. Самый младший из них стал звать на помощь и вызвал полицию.

«Инспектор ДПС Роман Миронов аккуратно подобрался сначала к одному из утопающих и помог выбраться на берег, а затем, совместно со своим напарником Фиданом Садыковым, они вытянули из болота второго ребенка. Как выяснилось, самому младшему из ребят восемь лет, он и вызвал полицейских, чтобы помочь друзьям. Детей осмотрели сотрудники скорой помощи. До передачи родителям, юные друзья грелись в служебном автомобиле полицейских, где и рассказали, как все произошло», – рассказали в УМВД ХМАО.