Регионального оператора по вывозу мусора «Югра-Экология» могут наказать за нарушение закона о защите конкуренции

В работе регионального оператора сферы обращения с отходами «Югра-Экология» обнаружили признаки нарушения закона о защите конкуренции. Оказалось, что организация отказывалась по заявкам производить вывоз ТКО с объекта «Юграпромбезопасность» в Нижневартовске, сообщили в пресс-службе УФАС по Югре.

«АО «Югра-Экология» объясняет тем, что организация не имеет собственную, зарегистрированную контейнерную площадку. Однако, потребитель может пользоваться любой общедоступной контейнерной площадкой, с которой АО «Югра-Экология» будет осуществлять вывоз ТКО без заявок», − говорится в сообщении.

Между тем, Управление установило, что в территориальной схеме обращения с отходами в Югре есть контейнерная площадка, зарегистрированная на потребителя, а также указанная в договоре с АО «Югра-Экология» как место накопления ТКО потребителя. «Потребителем оплачивались счета за вывоз ТКО, однако АО «Югра-Экология» не исполнял условия договора», − добавили в УФАС.

Рассмотрения дела назначили на 29 июня.