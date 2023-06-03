Площадь лесных пожаров стремительно увеличивается в ХМАО

Площадь лесных пожаров продолжает стремительно увеличиваться в ХМАО. За последние сутки она выросла почти в три раза - с 3 443 до 9 123 га. Всего на территории округа действуют 19 лесных пожаров, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Большинство возгораний (13, локализованы 2) на общей площади 8 765 га действуют в Кондинском районе. По два пожара зафиксировано в Советском, Сургутском и Октябрьском районах.

«Ландшафтные возгорания возникли по вине человека, лесные пожары из-за действующего в регионе грозового фронта», - говорится в сообщении канала.

С огнем борются свыше 600 специалистов. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника, в том числе самолет-амфибия МЧС России Бе-200.