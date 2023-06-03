Самолет-амфибия и парашютисты прибыли в ХМАО для борьбы с лесными пожарами

В Югру накануне, 2 июня, прибыл самолет-амфибия БЕ-200 для борьбы с лесными пожарами. Воздушное судно направилось в Кондинский район, где сложилась самая тяжелая в регионе ситуация с горящим лесом, сообщает телеграм-канал МЧС по ХМАО.

«В Югру прибыл самолет-амфибия БЕ-200 для тушения лесных пожаров в Кондинском районе», - говорится в сообщении.

Также в ХМАО из Омской области накануне прибыли 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны. «Благодаря профессионализму летчиков-наблюдателей, парашютистов и десантников Ханты-Мансийской Авиалесоохраны на малых площадях обнаружены и ликвидированы труднодоступные лесные пожары в Государственных природных заповедниках «Юганский» и «Малая Сосьва», - рассказали в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

За неделю с 29 мая по 1 июня в Югре ликвидировали 29 лесных пожаров. Продолжается борьба с 15 пожарами, из которых 9 тушится только вручную из-за невозможности доставки наземной техники.