​За неделю в Югре потушили свыше 60 возгораний в лесах

За минувшую неделю, с 22 по 28 мая, в Югре ликвидировали 31 лесной пожар на площади 600,32 га и 30 ландшафтных пожаров на площади 4704 га. По данным на утро сегодняшнего дня, 29 мая, в округе действуют 8 лесных пожаров на площади 1453 га. Пожарные борются с огнем в Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Советском районах. Четыре из них - в Кондинском, Октябрьском и Советском районах - локализованы. Ландшафтные пожары на территории округа не зарегистрированы, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Один из пожаров произошел на территории государственного заповедника «Малая Сосьва» в Советском районе. Возгорание площадью 24,5 га локализовано. В прошлом году на территории заповедника в течение месяца происходили возгорания. Пик пожаров пришелся на август.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 66 лесных пожаров на площади 1505,39 га и 111 ландшафтных на площади 15233,6 га.