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Природный заказник «Малая Сосьва» в ХМАО горит уже больше месяца

32 лесных пожара действуют в Югре на площади свыше 7 тысяч гектаров

Природный заказник «Малая Сосьва» в ХМАО горит уже больше месяца
Авиалесоохрана

В ХМАО, по данным на 00:00 28 августа, действуют 32 лесных пожара на площади 7,2 тыс. гектаров. Об этом сообщается на сайте федеральной авиалесоохраны. Всего на территории России зафиксировано 103 лесных пожара общей площадью 53,6 тыс. гектаров, по которым проводятся работы по активному тушению.

С огнем в югорских лесах борются свыше 400 человек. К тушению также привлечены 19 самолетов и вертолетов, в том числе с водосливными устройствами. Работы по тушению продолжаются на территории регионального природного заказника «Малая Сосьва», который горит уже больше месяца.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 185, комментариев: 0
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