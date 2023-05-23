Спасатели нашли тело второго утонувшего рыбака в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе спасатели нашли тело второго рыбака, утонувшего в районе Излучинской ГРЭС. Погибшим оказался 59-летний мужчина, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

«Спасатели обследовали дно акватории водолазным способом на площади 300 м2, тело утонувшего мужчины найдено, доставлено на берег, передано сотрудникам полиции», - говорится в сообщении пресс-службы.

Трагедия произошла в субботу, 20 мая. Двое рыбаков перевернулись на резиновой лодке и утонули. Спасатели оперативно обнаружили тело одного из них, поиски второго продолжались до вчерашнего дня.