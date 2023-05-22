Тело пропавшего рыбака в Нижневартовском районе до сих пор не нашли

В субботу, 20 мая, в Нижневартовском районе утонули двое рыбаков, перевернувшись на лодке. Спасатели обнаружили тело одного из них, второго − до сих не нашли, сообщили в пресс-службе ГИМС МЧС России по Югре.

«Поступило сообщение, о том, что в район Излучинской ГРЭС, Нижневартовского района 20 мая в шесть утра уехали на рыбалку двое мужчин 1964 и 1972 г.р. и до настоящего времени не выходят на связь. Со слов заявительницы, мужчины были выпившими. На место происшествия выехали оперативные службы. По прибытию установлено, что автомобиль пропавших находится на берегу, открытый, ключи в зажигании и перевернутая резиновая лодка прибита к берегу в кустах», − рассказали в ведомстве.

Напоминаем, ранее около трассы в районе СОНТ «Индустрия» в Нижневартовске обнаружили тело 56-летнего мужчины.