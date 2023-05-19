Воздух в ХМАО прогреется до +26 градусов в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в ХМАО потеплеет до +26 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 20 мая, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +5+10 градусов, днем +20+25 градусов, местами в северной части округа - до +15 градусов. Ветер подует с юго-западной стороны.

В воскресенье, 21 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков. Ночью ожидается +4+9 градусов, днем воздух прогреется до +21+26 градусов. Ветер северный.