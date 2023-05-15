Высадка кедров пройдет в ХМАО в рамках акции «Сад памяти»

В Югре 25 мая пройдет посадка кедров в рамках Всероссийской акции «Сад памяти». Мероприятие стартует в 12 часов в Самаровском лесничестве, в районе протоки Ковенская, на 76-м км автодороги Ханты-Мансийск - Нягань, сообщает окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

В акции примут участие все муниципалитеты Югры. Всего планируется посадить порядка полутора тысяч саженцев кедра и сосны. Цель общероссийской акции — высадить 27 млн деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.

В годы ВОВ на фронт с территории ХМАО ушли 17 890 человек, в трудовую армию — 5 174. Не вернулись с войны 9 587 солдат.