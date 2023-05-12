Нефтеюганцу грозит реальный срок за кражу игрового терминала из супермаркета

В Нефтеюганске расследуется уголовное дело о краже торгово-развлекательного терминала из супермаркета. В совершении преступления подозревается 35-летний местный житель, сообщает пресс-служба ОМВД по Нефтеюганску.

Мужчина пришел в магазин и решил сыграть на терминале. Он внес крупную сумму денег, надеясь приумножить ее с помощью виртуальной игры, но потерпел неудачу. Разозлившись, югорчанин настроился вернуть себе проигранные деньги.

«В ночное время нефтеюганец вынес из торговой точки платежное оборудование и погрузил в автомобиль. Позже мужчина вскрыл терминал, где находились денежные средства в размере 111 350 рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Похищенные деньги у мужчины забрали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Пыть-Яхе. Вахтовик ограбил игровой терминал после того, как проиграл 50 тысяч рублей.