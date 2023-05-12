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Нефтеюганец украл игровой автомат после того, как проиграл крупную сумму денег

Нефтеюганцу грозит реальный срок за кражу игрового терминала из супермаркета

Нефтеюганец украл игровой автомат после того, как проиграл крупную сумму денег
Фото: ОМВД по Нефтеюганску

В Нефтеюганске расследуется уголовное дело о краже торгово-развлекательного терминала из супермаркета. В совершении преступления подозревается 35-летний местный житель, сообщает пресс-служба ОМВД по Нефтеюганску.

Мужчина пришел в магазин и решил сыграть на терминале. Он внес крупную сумму денег, надеясь приумножить ее с помощью виртуальной игры, но потерпел неудачу. Разозлившись, югорчанин настроился вернуть себе проигранные деньги.

«В ночное время нефтеюганец вынес из торговой точки платежное оборудование и погрузил в автомобиль. Позже мужчина вскрыл терминал, где находились денежные средства в размере 111 350 рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Похищенные деньги у мужчины забрали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Пыть-Яхе. Вахтовик ограбил игровой терминал после того, как проиграл 50 тысяч рублей.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 224, комментариев: 0
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