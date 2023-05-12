У 35 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки

В 8 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 35 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 15, Ханты-Мансийске - 9. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 2 случаев заражения. У 34 пациентов на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония.

«Среди детей выявлено 6 случаев COVID-2019, среди рабочих – 4 случая, среди служащих – 6, среди медицинских работников – 5, среди пенсионеров – 8. В категории «прочие» установлено 6 случаев», - уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 87 человек, за весь период пандемии – 266 086 югорчан. Умерли за весь период 2 618 пациентов с ковидом.