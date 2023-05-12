Замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен ушел в отставку

Первый замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен покинул пост. Об этом событии сообщил его руководитель Артур Латыпов в своих соцсетях.

«Сегодня крайний рабочий день у профессионала своего дела, талантливого, надежного и ответственного руководителя, моего заместителя Владимира Фризена. За три года было сделано очень многое, культура Югры вышла на новый уровень. И сегодня я испытываю двоякое чувство, искренне поддерживаю решение об увольнении, а с другой стороны понимаю, что департамент лишается Профессионала и самое главное Человека с большой буквы», − поделился директор департамента культуры Югры.

Фризен работал председателем комитета культуры и туризма администрации Сургута. До этого чиновник управлял Культурно-досуговым комплексом в Нефтеюганске, а еще ранее занимал должности заместителя директора учреждения культуры в Сургутском районе и руководителя одного из отделов ДК «Строитель» в Сургуте. А в 2020 году пошел на повышение − его назначили первым заместителем директора департамента культуры Югры.