Медведей с медвежатами заметили рядом с поселком в Нефтеюганском районе

Жители поселка Салым в Нефтеюганском районе заметили медведей с медвежатами. Животные бродили недалеко от населенного пункта. В мэрии поселка призвали людей быть внимательными.

«В районе кладбища (566 км автодороги) и в районе озера Пегыттывтор (Бабье) (572 км) замечены взрослые медведи с медвежатами. Просьба соблюдать все меры безопасности! Особое внимание уделить местонахождению детей», - говорится в группе поселковой мэрии в ВК.

Ранее в окружном Природнадзоре дали рекомендации, как избежать встречи с медведем в югорском лесу и что делать, если не получилось.