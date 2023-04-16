Проверенные советы, как избежать встречи с медведем в югорском лесу и что делать, если не получилось

В Югре медведи выходят из зимней спячки. На днях следы этих животных на снегу заметили жители Белоярского и Сургутского районов. В Природнадзоре ХМАО подчеркивают: после пробуждения животные находятся в поисках еды и могут выходить к людям. Особую осторожность следует проявлять жителям поселков, рыбакам и охотникам: нельзя выбрасывать отходы на улицу или оставлять недоеденное на стоянках у автомобилей. На запах может прийти взрослый медведь или медведица с медвежонком.

В окружном Природнадзоре разработали свод правил, которые рекомендуется соблюдать в лесу. Специалисты отмечают: единого универсального средства защиты от медведей нет, а потому рассматривать эти правила как абсолютную гарантию от несчастного случая нельзя. Но они помогут снизить его вероятность.

Находясь в лесу, следует помнить, что встреча с медведем может произойти в любое время и в любом месте. Чтобы избежать этого, рекомендуется передвигаться по лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек.

Нельзя создавать условия для прикорма медведей. Все пищевые отходы должны уничтожаться. Помойки и свалки рядом с базами, на привалах и туристических маршрутах могут стать приманкой для хищников.

При передвижение старайтесь избегать участков с зарослями в поймах рек и ручьев, мест возможного отдыха медведя на дневках. Передвижение по тайге во время сумерков и ночью может быть опасным. Помните, ночь - время медведя! Если иначе нельзя, идти следует с включенным электрическим фонарем.

Размещайте лагерь на открытых, с достаточным обзором местах. Ни в коем случае не располагайтесь на ночевку, не ставьте палатки и не разбивайте лагерь на медвежьих тропах. Не храните продукты питания в доступных местах, изолируйте их, чтобы запахи не могли привлечь зверей.

Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной. Увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, ни в коем случае не подкармливайте его.

Находясь в лесу с детьми, будет предельно внимательны. Дети должны быть всегда на виду, не разрешайте им уходить далеко, заходить в высокую траву и труднопроходимые заросли. Располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь: нет ли признаков присутствия медведя? Его следы можно увидеть на глинистых обнажениях, берегах ручейков. Если возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место и поищите другое.

При внезапном столкновении с медведем нельзя убегать. Это бесполезно и может только дополнительно спровоцировать хищника на преследование. Надо постараться сохранить спокойствие и оставаться на месте, как бы ни было страшно. Второй вариант - отступать, медленно пятясь. Отпугивать медведя можно звоном металлических предметов и громкими криками.

В крайнем случае можно попытаться залезть на дерево, главное - успеть забраться. Взрослому крупному медведю на дерево не подняться. Подобные случаи спасения есть. Выбирать следует самое крупное дерево из тех, что есть рядом.

Даже если зверь пошел на вас, есть надежда, что он отвернет в сторону. Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю спиной! Побежавший человек почти наверняка обречен. При нападении нельзя проявлять внешних признаков страха. Людей, выдержавших подобную атаку медведя, больше, чем тех, кто смог спастись бегством.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам. Не пытайтесь их накормить или подманить. Если встретились с ними случайно, немедленно остановитесь, оглядитесь и как можно быстрее ищите путь к отступлению. Отогнать любопытных медвежат можно громкими криками. Помните: где-то рядом их мать. Атака медведицы, если она сочтет вас угрозой, станет последним, что вы увидите в своей жизни, предупреждают специалисты.

Защитить лагерь и вас могут только сильные и смелые собаки. Нельзя использовать для охраны от хищника собак без навыков, сноровки и силы.

Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в него самого. Раненый медведь - предельно опасен. Подходить к раненому хищнику категорически запрещается.

При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя или нападающего на домашний скот, нужно немедленно предупредить других людей, находящихся поблизости, а также обратиться в ближайшее лесничество, полицию, районные подразделения МЧС, районную или поселковую администрацию.

И помните: относиться к медведю, независимо от его размеров, поведения и внешнего вида, следует как к грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.