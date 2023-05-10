«Летние» поезда будут курсировать между Нижневартовском и Сургутом

В ХМАО в период с 28 мая по 28 октября будут курсировать «летние» поезда. Поездки будут выполняться из Нижневартовска в Сургут и обратно, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

«В Югре в период с 28 мая по 28 октября назначаются ежедневные пригородные поезда №7496 Сургут – Нижневартовск и №6097 Нижневартовск – Сургут», - говорится в сообщении.

Время отправления состава из Нижневартовска - 16:24, из Сургута - 08:09.

Посмотреть маршрут следования и остановки, а также приобрести билеты можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на станциях.