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​Наталья Комарова облетела Нижневартовск на самолете «АН-2»

Губернатор ХМАО облетела Нижневартовск на самолете «АН-2» в компании юнармейцев

​Наталья Комарова облетела Нижневартовск на самолете «АН-2»
Фото: скрин видео / телеграм-канал "Югра официально"

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в рамках празднования 9 мая посетила Нижневартовск, где встретилась с пилотажной группой «Барсы» и дала старт акции «Бессмертный полк в небе Югры». Компанию главе региона составили самые активные юнармейцы Ханты-Мансийска, сообщили в пресс-службе регионального департамента общественных, внешних связей и молодежи.

«В завершение встречи Наталья Комарова вместе с юнармейцами совершила облет Нижневартовска на самолете “АН-2”», - рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого «Барсы» отправились в Мегион, а затем в Лангепас. В 19 часов вечера самолеты пролетят над Сургутом. Завтра, 10 мая, увидеть «Бессмертный полк в небе Югры» смогут жители Нефтеюганска (в 12:15) и Ханты-Мансийска (в 19:00).

Акция «Бессмертный полк в небе Югры» стала традиционной в ХМАО. В этом году к ней присоединились два российских региона — Московская и Новосибирская области.


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09 мая в 18:17, просмотров: 513, комментариев: 0
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