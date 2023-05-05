В Югре проверяют готовность муниципалитетов и окружных структур к пожарам

С 28 апреля в Югре действует особый противопожарный режим первого класса. Это значит, что гражданам не запрещается посещение лесов, но использовать открытый огонь там категорически запрещено. При этом идет серия майских праздников, когда югорчане традиционно выбираются на природу или на дачи и жарят шашлыки, что может привести к случайным возгораниям и плохим последствиям. Готовность к подобному развитию событий обсудили участники оперштаба Югры под председательством Натальи Комаровой.

В Югре с начала года произошло 25 ландшафтных пожаров и четыре лесных, все они успешно ликвидированы. «Важно обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие. Главная задача – оперативное реагирование на риски, комплексное обеспечение безопасности населенных пунктов, объектов экономики», – подчеркнула губернатор Югры. Она поручила ответственным департаментам разработать чек-лист, по которому все муниципалитеты будут с 8 мая предоставлять отчетность о проведении противопожарных мероприятий, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

По ходу разговора представитель авиакомпании Utair предложил сформировать резерв авиационного транспорта на предмет его необходимости для тушения пожаров.