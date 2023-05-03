34 новых заболевших ковидом выявили в Югре, из них 22 в Ханты-Мансийске

В шести муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 34 новых заболевших коронавирусом. В лидеры по суточной заболеваемости вырвался Ханты-Мансийск, где ковид диагностировали у 22 человек. Следом идет Сургут - 5 заболевших, Ханты-Мансийский район - 3, Нижневартовск - 2, Советский и Нефтеюганский районы - по 1.

На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 - пневмония, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 68 человек, за весь период пандемии – 265 264 югорчанина. Умерли за весь период 2 617 пациентов с ковидом.