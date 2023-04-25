В Югре подвели итоги работы естественных монополий

Около 414 новых линий электропередач были проброшены и введены в эксплуатацию в Югре за год. Об этом стало известно в ходе заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий под председательством Натальи Комаровой.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, энергетики также провели реконструкцию электросетевых объектов в 61 садоводческом товариществе. «В целом в автономном округе сохраняются тенденции по успешной реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, что обеспечивает надежное электроснабжение существующих и подключение к электросетям новых стратегически важных и социально значимых объектов», – отметил замдиректора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Виталий Фенский.

«Приоритет инвестиционных программ субъектов электроэнергетики – повышение надежности электроснабжения, прежде всего, в населенных пунктах, а повышение качества жизни югорчан – как интегральный эффект от таких решений», – заявила губернатор Югры.

Кроме того, естественные монополии работают над собой, чтобы повысить инвестпривлекательность региона – в том числе, при помощи снижения сроков, необходимых для подключения новых объектов к сетям. В частности, по словам Виталия Манского, сроки подготовки проекта договора на подключение к холодной воде, снижен с 20 до 10 дней, к горячей – с 20 до 14 дней, тепла как такового – с 40 до 20 дней. А сами сроки подключения к сетям сокращены с 14 до 7 дней.