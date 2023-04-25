Директор управления капстроительства ХМАО Александр Касьянов ушел в отставку

Директор управления капстроительства ХМАО Александр Касьянов покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова.

«Прекратить полномочия директора казенного учреждения ХМАО-Югры «Управление капитального строительства» Александра Касьянова. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса в установленном порядке расторгнуть трудовой договор», – говорится в документе.

Временно исполнять обязанности руководителя учреждения с 25 апреля будет первый замдиректора управления Александр Андрюшенков.

Александр Касьянов руководил управлением с лета 2022 года. Он приехал на работу в Югру из Пермского края.

Ранее Наталья Комарова отправила в отставку директора окружного департамента строительства и ЖКХ Григория Невоструева. Он также приехал в ХМАО из Пермского края. На его пост назначен Матвей Каров, который ранее работал гендиректором АО «Югорская региональная электросетевая компания»