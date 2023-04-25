Пять человек получили травмы в ДТП в Ханты-Мансийском районе

Пять человек пострадали в ДТП накануне, 24 апреля, в Ханты-Мансийском районе. Авария случилась на 934 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель Toyota из Казани выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN. От удара легковушку отбросило на автомобиль Nissan под управлением 40-летней женщины.

«В результате ДТП виновник происшествия и два пассажира Тойоты - 41 и 36-летние женщины, а также водитель Nissan и его 48-летний пассажир получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.