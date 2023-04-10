«Единый урок добра» пройдет в школах ХМАО

В Югре 20 апреля пройдет «Единый урок добра». Детям расскажут об ответственном отношении к животным, о том, как можно помочь бездомным кошкам и собакам, а также о том, почему важно чипировать, вакцинировать и стерилизовать питомцев. Об этом сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

Уроки будут проводиться в разных форматах. Предусмотрены беседы и дискуссии, просмотры тематических фильмов, конкурсы и викторины, квесты и флешмобы, а также экскурсии в приюты для животных и волонтерские организации.

Ранее в Югре стартовала зоозащитная акция «Веснушка». Все желающие могут присоединиться к волонтерам, ухаживающим за бездомными животными, принести в приют корм или забрать к себе понравившуюся собаку или кота.