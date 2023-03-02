Зоозащитная акция «Веснушка» будет идти в ХМАО в течение месяца

В ХМАО 1 марта стартовала зоозащитная акция «Веснушка». Она направлена на формирование у югорчан ответственного обращения с животными и на снижение численности животных без владельцев, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска в своем телеграм-канале.

«Акция пройдет с 1 марта по 30 апреля. Присоединиться может каждый», - говорится в сообщении.

Организаторами акции выступили: Ветслужба Югры совместно с окружным департаментом общественных связей, фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» при поддержке администраций муниципалитетов округа.

Ранее в ХМАО прошла зоозащитная акция «сНежный пес». В период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года югорчане собрали для животных 3,5 тонны корма. 144 животных обрели дом. В школах и детских садах состоялись десятки «Уроков добра».