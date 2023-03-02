16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4592   EUR  80,0469  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре стартовала зоозащитная акция «Веснушка»

Зоозащитная акция «Веснушка» будет идти в ХМАО в течение месяца

В Югре стартовала зоозащитная акция «Веснушка»
Фото: pixabay

В ХМАО 1 марта стартовала зоозащитная акция «Веснушка». Она направлена на формирование у югорчан ответственного обращения с животными и на снижение численности животных без владельцев, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска в своем телеграм-канале.

«Акция пройдет с 1 марта по 30 апреля. Присоединиться может каждый», - говорится в сообщении.

Организаторами акции выступили: Ветслужба Югры совместно с окружным департаментом общественных связей, фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» при поддержке администраций муниципалитетов округа.

Ранее в ХМАО прошла зоозащитная акция «сНежный пес». В период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года югорчане собрали для животных 3,5 тонны корма. 144 животных обрели дом. В школах и детских садах состоялись десятки «Уроков добра».


нравится (5) не нравится (3)
02 марта в 17:30, просмотров: 1166, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Круговое движение» теряет силу, но Сургут этого пока не почувствует 1035
  2. ​СМИ: Юные вартовчане планируют массовую драку 684
  3. ​Весна несет Сургуту тепло 603
  4. ​На месторождениях за полярным кругом запустили 4G-интернет 538
  5. ​В центре Сургута произошло ДТП на виду у инспекторов ДПС // ВИДЕО 532
  6. ​35 семей появилось в Сургуте в очередную красивую дату: 03.03.23 511
  7. ​Окружной кардиодиспансер в Сургуте получил новый магнитно-резонансный томограф 447
  8. В одном из сургутских вузов открылась лаборатория по работе на инновационных станках 404
  9. ​«Когда Андрей подошел и рассказал, что достал женщину, которая обнимала ребенка, было сложно» 265
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 8509
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4509
  3. ​Бремя стандарта 2750
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2241
  5. ​Директор «Лесопаркового хозяйства» в Сургуте уходит с поста ради новой работы 2137
  6. ​В Югре похолодает до -30 градусов 2039
  7. В Сургуте в понедельник ожидается сильный снегопад 1907
  8. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 1760
  9. ​5 самых ожидаемых сериалов 2023 года // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1697
  10. ​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ 1564
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 8509
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 8034
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7517
  4. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4509
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4330
  6. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4249
  7. Продажа кирпичей 3597
  8. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3564
  9. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 3488
  10. ​Наша база 3447

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика