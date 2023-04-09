Воздух в ХМАО прогреется до +7 градусов в начале рабочей недели

В начале рабочей недели в Югре потеплеет до +5+7 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдут умеренные осадки, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 10 апреля, столбик термометра днем покажет +3-2 градуса, на севере похолодает до -3-8 градусов. Ночью ожидается -1-6 градус. Также в течение дня пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер с порывами 7-14 м/с подует с западной стороны.

Во вторник, 11 апреля, синоптики прогнозируют 0-5 градусов, местами +2+7 градусов, ночью ожидается -9-14 градусов, при прояснениях до -15-20 градусов. В дневные часы повсеместно пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, западный со скоростью 8-17 м/с.

В среду, 12 апреля, днем потеплеет до +1+6 градусов, ночью столбик термометра покажет 0-5 градусов, местами -10-15 градусов. Также прогнозируются небольшие осадки. Ветер с порывами до 7-14 м/с подует с западной стороны.