Более 20 жителей Сургутского района оштрафовали за самовыгул собак

В Сургутском районе оштрафовали более 20 владельцев собак, отпустивших своих питомцев на самовыгул. Специалисты проводят рейды по выявлению безнадзорных животных уже несколько месяцев, три раза в неделю, пишет Sitv.

Так, в Лянторе в клетку службы отлова попал молодой пес, который в одиночестве гулял по улицам. На собаке был ошейник - это первый признак того, что у животного есть владелец, который, скорее всего, отправил его на самовыгул. Собаку отправили в питомник дожидаться безответственного хозяина. Чтобы забрать животное, ему придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

«При повторном нарушении штраф увеличивается — от двух тысяч до пяти», — сообщила старший инспектор отдела госнадзора ветслужбы ХМАО Татьяна Чумак.

Чтобы собака не попала в приют, а владелец не получил штраф, следует соблюдать ряд правил. А именно: не допускать самовыгула животного, не ходить на прогулки в нетрезвом виде и пресекать любую агрессию питомца. Также запрещено устраивать стихийные будки во дворах и подъездах и подкармливать бездомных собак рядом с жилыми домами.