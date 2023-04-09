16+
Логотип Сиапресс
USD  82,3988   EUR  90,2892  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Жителей Сургутского района штрафуют за самовыгул животных

Более 20 жителей Сургутского района оштрафовали за самовыгул собак

Жителей Сургутского района штрафуют за самовыгул животных
Фото: pixabay

В Сургутском районе оштрафовали более 20 владельцев собак, отпустивших своих питомцев на самовыгул. Специалисты проводят рейды по выявлению безнадзорных животных уже несколько месяцев, три раза в неделю, пишет Sitv.

Так, в Лянторе в клетку службы отлова попал молодой пес, который в одиночестве гулял по улицам. На собаке был ошейник - это первый признак того, что у животного есть владелец, который, скорее всего, отправил его на самовыгул. Собаку отправили в питомник дожидаться безответственного хозяина. Чтобы забрать животное, ему придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

«При повторном нарушении штраф увеличивается — от двух тысяч до пяти», — сообщила старший инспектор отдела госнадзора ветслужбы ХМАО Татьяна Чумак.

Чтобы собака не попала в приют, а владелец не получил штраф, следует соблюдать ряд правил. А именно: не допускать самовыгула животного, не ходить на прогулки в нетрезвом виде и пресекать любую агрессию питомца. Также запрещено устраивать стихийные будки во дворах и подъездах и подкармливать бездомных собак рядом с жилыми домами.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:27, просмотров: 273, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 486
  2. ​Школьники Тюменской области примут участие в детском дне Культурно-образовательного форума 438
  3. В Сургуте ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей 416
  4. ​Почти 4 тысячи спортсменов собрал Югорский лыжный марафон 416
  5. ​В МЧС назвали основные запреты при езде на электросамокатах 408
  6. Югорская певица выступит на вокальном конкурсе от Минобороны 386
  7. Югорская компания выплатила 38 млн рублей после возбуждения уголовного дела 386
  8. ​Тюмень собрала отличников по информатике со всей страны 327
  9. ​Вартовчан зовут на общегородские субботники 321
  10. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 297
  1. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3417
  2. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 2033
  3. ​В Сургуте две женщины упали с 9 этажа 1893
  4. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 1819
  5. «У Югры есть большой потенциал по развитию цифровой культуры» 1685
  6. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 1664
  7. Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1657
  8. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 1634
  9. В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21» 1631
  10. Как распознать мошенника в переписке? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1610
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 10345
  2. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4399
  3. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3538
  4. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3477
  5. ​Бхай или не бхай? 3449
  6. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3417
  7. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3331
  8. Отстаньте от детей 3295
  9. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3200
  10. Полёты во сне… и наяву 3060

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика