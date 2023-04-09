Вокалистка из ХМАО споет на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда – 2023»

Певица из ХМАО Мелинэ Авакян выступит на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда – 2023», который организует телеканал «Звезда» при поддержке Минобороны и Минкульта РФ. Участие в конкурсе примут представители 89 регионов страны, сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

Эфиры с выступлениями вокалистов будут проходить еженедельно с 8 апреля. В этот период запустят зрительское голосование. Победителя выберут по результатам голосования с учетом мнения экспертов.

Мелинэ Авакян выступает под псевдонимом HALISA. Проголосовать за певицу можно здесь.