Около половины югорчан не готовы жертвовать зарплатой ради работы рядом с домом

Четыре из десяти жителей Югры готовы на снижение зарплаты ради работы рядом с домом. В то время как ради работы в 30 минутах от дома, 46% жителей Югры не согласятся пожертвовать своим доходом. 19% опрошенных готовы на уменьшение зарплаты на 5%. Информацию предоставил сервис SuperJob.

Каждый девятый согласится снизить запросы на 10%. 6% респондентов готовы к зарплате на 15% меньше. По 3% горожан согласны на уменьшение зарплаты на 20 и 25%. 48% опрошенных не готовы поступиться своим уровнем дохода, среди опрошенных с зарплатами от 80 тысяч рублей в месяц.