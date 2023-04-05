Благодатный огонь доставят в ХМАО из Иерусалима

В Югру к празднику Пасха привезут Благодатный огонь из Иерусалима. В течение пасхальной недели он будет передаваться из одного прихода в другой. Присутствующие в храмах смогут зажечь свечи от этого огня, сообщил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии иерей Антоний Долгушин «Вестнику».

«В Великую субботу перед Пасхой в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. После восхождения стараются его доставить во все страны, области, округа. Югра не исключение! Огонь привозится специально в день Пасхи и в течение недели передается по всем храмам округа во время служений», - рассказал Антоний Долгушин.

В ночь с 15 на 16 апреля в храмах ХМАО пройдут богослужения, крестные ходы, литургии. Желающие смогут освятить куличи и крашеные яйца, которые являются традиционными блюдами на Пасху.