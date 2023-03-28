Юная сургутянка стала победителем первенства России по бильярдному спорту

Спортсменка из Сургута Валерия Кондратьева стала победителем первенства России по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» среди юниоров и юниорок до 19 лет. Соревнования прошли с 20 по 25 марта в Москве. Среди 30 юниорок первое место заняла Валерия, сообщили в пресс-службе окружного департамента физкультуры и спорта.

«Югорчанка провела финальную встречу с Радмилой Валеевой (г. Ростов-на-Дону). В борьбе за первое место со счетом 4:3 победу одержала Валерия Кондратьева. Ростовчанка заняла второе место, а на третьей строчке турнирной таблицы оказалась Алина Копнина из Ставрополя», - рассказали в пресс-службе.